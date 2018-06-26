Audi отложила запуск электровнедорожника

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Компания заявила, что конференция Audi Summit, которая должна была пройти 30 августа в Брюсселе, где строят e-tron, отменена. Вместо этого мероприятие пройдет в США, время и место пока неизвестны.

Отмененное мероприятие знаменательно тем, что оно должно было продемонстрировать преимущества Audi перед основными конкурентами BMW и Mercedes в гонке по электрификации своих моделей.

Как сообщали «Вести. Экономика», генеральный директор Audi Руперт Штадлер был задержан на прошлой неделе в Мюнхене по делу о фальсификации данных о выбросах дизельных двигателей. Это наиболее высокопоставленный чиновник, который был взят под стражу в рамках расследования «дизельгейта».

Прокуратура Мюнхена, которая расследует роль Audi в «дизельном скандале», заявила, что 55-летний Штадлер был задержан из-за опасений, что, оставшись на свободе, он может уничтожить доказательства своей вины.

В связи с этим наблюдательный совет Audi приостановил полномочия Штадлера и назначил голландца Брэма Шота в качестве временного главы компании.

Ранее Штадлер в интервью FT подчеркивал важность Audi Summit для преодоления «дизельного скандала» и начала нового пути.

"Поверьте мне, это не просто электромобиль, — сказал он. — Это отправная точка для следующего качественного скачка".

В прошлом месяце Audi заявила, что планирует продать 800 тыс. полностью электрических и гибридных автомобилей к 2025 году.