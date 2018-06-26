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Audi отложила запуск электровнедорожника
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Audi отложила запуск электровнедорожника 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 26 июня — «Вести. Экономика». Германский автоконцерн Audi отложил официальный запуск электрического внедорожника e-tron, сославшись на «организационные проблемы», через неделю после ареста гендиректора Руперта Штадлера, сообщает Financial Times.
Фото: EPA-EFE/STRINGER
Компания заявила, что конференция Audi Summit, которая должна была пройти 30 августа в Брюсселе, где строят e-tron, отменена. Вместо этого мероприятие пройдет в США, время и место пока неизвестны.
Отмененное мероприятие знаменательно тем, что оно должно было продемонстрировать преимущества Audi перед основными конкурентами BMW и Mercedes в гонке по электрификации своих моделей.
Как сообщали «Вести. Экономика», генеральный директор Audi Руперт Штадлер был задержан на прошлой неделе в Мюнхене по делу о фальсификации данных о выбросах дизельных двигателей. Это наиболее высокопоставленный чиновник, который был взят под стражу в рамках расследования «дизельгейта».
Прокуратура Мюнхена, которая расследует роль Audi в «дизельном скандале», заявила, что 55-летний Штадлер был задержан из-за опасений, что, оставшись на свободе, он может уничтожить доказательства своей вины.
В связи с этим наблюдательный совет Audi приостановил полномочия Штадлера и назначил голландца Брэма Шота в качестве временного главы компании.
Ранее Штадлер в интервью FT подчеркивал важность Audi Summit для преодоления «дизельного скандала» и начала нового пути.
"Поверьте мне, это не просто электромобиль, — сказал он. — Это отправная точка для следующего качественного скачка".
В прошлом месяце Audi заявила, что планирует продать 800 тыс. полностью электрических и гибридных автомобилей к 2025 году.
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