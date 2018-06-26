Mazda3 не подведет

Мировая премьера третьей генерации Mazda3 состоялась летом 2013 года, а спустя пару месяцев стартовали ее российские продажи. Официальные дилеры предлагали автомобиль в виде седана и 5-дверного хэтчбека с бензиновыми «четверками» объемом 1,5 (120 л.с.), 1,6 (104 силы) и 2,0 л (150 л.с.). С базовым 1,6-литровым мотором сочетались 5-ступенчатая «механика» и 4-диапазонный «автомат», а остальные двигатели агрегатировались 6-ступенчатыми МКП и АКП.

Сложные, но надежные

Важно отметить, что «трешка», изобилующая прогрессивными техническими решениями и ноу-хау, менее надежной не стала. Например, автомобиль комплектуется инновационными двигателями, изготовленными по технологии Skyactiv. Эти атмосферные «четверки» объемом 1,5 и 2,0 л с рекордной степенью сжатия 14:1 отличаются не только высокой мощностью и экономичностью, но и надежностью. Правда, у младшего 1,5-литрового мотора есть одна особенность. При небольших пробегах, зимой, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры, несгоревшее топливо стекает вниз, по стенкам цилиндра в картер. Из-за чего увеличивается объем масла, а свойства его ухудшаются — происходит просто напросто разбавление бензином. Поэтому если ваш маршрут от дома до работы занимает меньше часа, советуем проверять уровень масла каждую неделю. Когда поймете, что объем масла увеличился, выберите время и прохватите пару-тройку часов по трассе на средних оборотах. Тогда бензин испарится, а качество масла восстановится.

Двухлитровые «скайактивные четверки» этим недугом не страдают. Зато у них к 40 000-50 000 км изнашивается и даже обрывается приводной ремень. Поэтому надо периодически следить за его состоянием — последствия обрыва могут быть весьма плачевными. В группе риска обоих моторов индивидуальные катушки зажигания (от 2800 руб.) и датчики кислорода (от 15 000 руб. за передний и от 9000 — за задний). Со временем у двигателей подтекает масло через клапанную крышку. Впрочем, для решения проблемы достаточно заменить прокладку, а если мотор сопливится с торца, то переднюю крышку сажают на герметик. В профилактических целях на моторах следует чистить систему впрыска каждые 30 000 км пробега.

Меняйте масло чаще

Механическая 5-ступенчатая коробка передач безоговорочно надежна. А вот у «шестиступки» оказались слабоватыми синхронизаторы третьей передачи. Если она «втыкается» с усилием, значит, узел уже частично изношен. Ремонт МКП потянет в среднем на 12 000 руб. Сцепление — долгожитель. Обычно выдерживает 90 000 — 140 000 км. Сами понимаете, срок службы механизма напрямую зависит от манеры езды. Как правило, узел меняется в сборе за 15 000 руб.

Гидромеханический «автомат» отличается долговечностью и практически лишен врожденных болячек. Разовые случаи выхода АКП имели место, но массового характера они не носят. Ради продления жизни коробкам передач механики рекомендуют обновление масла каждые 60 000-80 000 км пробега. А вот привода на «трешке» довольно слабые — на 30 000-40 000 пробега изнашиваются ШРУСы (по 22 000 руб.). Правда, стиль езды также вносит свои коррективы в долговечность этих узлов — на Mazda3, как правило, медленно не ездят.

Быстро ездишь, больше тратишь

Независимая подвеска не разочарует поломками вторых владельцев. Хотя и в ней есть слабые звенья. Не отличаются долговечностью ступичные подшипники и амортизаторы (передние по 5500, а задние — по 4200 руб.). Причем внешне изношенные детали ходовой могут выглядеть идеально — без потеков масла, зато на дороге машина будет рыскать и раскачиваться на неровностях. Остальные элементы ходовой части можно назвать долгоиграющими.

Если на подержанной «трешке» тормозные колодки издают неприятный скрип, рекомендуем приобрести обновленные пыльники дисков. Деталь измененной формы более эффективно защищает тормоза от попадания грязи, влаги и дорожных химикатов.

Ржавчина свое возьмет

Кузов надежно защищен от коррозии, а его лакокрасочное покрытие не толще, чем у конкурентов. Впрочем, у «матрешки» есть одно слабое место — на петлях крышки багажника в месте сварки довольно быстро появляется ржавчина. Проблемное место обычно подкрашивается, а потом на него наклеивается защитная пленка. Зато на обеих кузовных модификациях — и на седанах, и на хэтчбеках — проявляется коррозия в районе фонарей заднего номерного знака. Впрочем, устранение дефекта вовсе не разорительно. Приведение в порядок задней стенки багажника обычно требует не более 2000-3000 руб.

При покупке подержанной Mazda3 проверьте работоспособность механизма электропривода зеркал. Дело в том, что зимой он нередко примерзает и в момент их складывания срывает пластиковую шестерню с оси. Ремонтом здесь уже не обойтись, поэтому, как правило, заказывают новый узел в среднем за 15 000 рублей. Несмотря на обилие сложной электроники, периодически повторяющихся проблем с электрооборудованием у «трешки» больше нет.

В салоне с годами также происходят неприятные метаморфозы. Облезает отделанное кожей рулевое колесо — в основном из-за использования косметических средств по уходу за пластиковыми элементами интерьера.

Вот, пожалуй, и все основные болячки Mazda3. Согласитесь, не так уж и много. Причем далеко не факт, что все эти перечисленные дефекты окажутся на вашем автомобиле. Поэтому при выборе подержанной «трешки» никаких противопоказаний не существует. table class="w-test-summary">

Надежные двигатели

Беспроблемные «автоматы»

Надежное электрооборудование

Качественные материалы

Отменные ходовые свойства

Есть проблемы с МКП Не долговечная трансмиссия

Не стоек к коррозии кузов

Слабое ЛКП