Ещё
Раскрыты подробности обновлений Peugeot Partner, Citroën Berlingo и Opel Combo
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты подробности обновлений Peugeot Partner, Citroën Berlingo и Opel Combo 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Некоторое время назад месяцев назад группа PSA показала семейнные автомобили Peugeot Partner, Citroën Berlingo и Opel Combo, а теперь представляет их более практичные версии. Три коммерческих автомобиля новой генерации, наряду с большей утилитарностью, получили весомые преобразования снаружи и внутри.
К примеру, Peugeot Partner приобрел фирменный кокпит, адаптированный для LCV, а также обеспечен отличной видимостью за счет камер возле зеркала с пассажирской стороны и в верхней части задних дверей.
Одной из «фишек» Peugeot Partner стал сигнал о перегрузке, который загорается белым светодиодом.
Его «двоюродный брат» Citroën Berlingo в третьем поколении допускает максимальную нагрузку в 1000 кг, а также версии «Работник» и «Драйвер» с различными зазорами земли, уровнями комплектации и защитой двигателя.
Новый Berlingo получил около двух десятков систем водительской помощи. Что делает намного безопаснее, чем в предыдущей версии. Этот минивэн также получил кнопку сигнала перегрузки. Технические характеристики включают в себя все: адаптивный круиз-контроль, цветной головной монитор и автономный подзаряд мобильных гаджетов.
Обновленный Opel Combo в пятом поколении получил одинаковую с выше предложенными моделями максимальную грузоподъемность в 1000 кг. В этой модели также доступен сигнал перегрузки, различные системы безопасности и помощи водителю.
Как и в случае с Peugeot и Citroën, новый Combo обзавелся двумя камерами заднего вида, что оптимизирует видимость и снижает возможность удара при обратном ходе.
Car.ru: последние новости
Чем опасен 92-ой бензин для современных автомобилей Обновленный кроссовер Chevrolet Spin Activ получил 7-местный салон Первые изображения внедорожника Suzuki Jimny 2019 в брутальном обвесе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водитель переехал трехлетнего малыша73
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась25
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке11
На Урале внедорожник влетел в толпу6
Первая смерть на Крымском мосту304
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение