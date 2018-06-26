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Последние Dodge Viper и Challenger Demon ушли в одни руки
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Последние Dodge Viper и Challenger Demon ушли в одни руки 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
О том, что история рожденного в 1992 году суперкара Dodge Viper подходит к концу, было известно давно. О решении снять убыточную модель с производства американцы объявили в начале 2017 года, а последний экземпляр собрали 31 августа того же года.
Dodge Challenger SRT Demon изначально задумывался как автомобиль ограниченного тиража. Этого монстра, способного при старте делать вилли, собрали в 3314 экземплярах.
Две современные легенды концерна Chrysler завершили карьеру практически одновременно. В честь этого события на аукцион Barrett-Jackson выставили необычный лот — последние собранные Viper и Demon. И поклонники уникальных машин клюнули! Обычная розничная цена за два этих автомобиля составляет около 180 000 долларов. А вместе они потянули на миллион. Вся сумма была направлена на благотворительность.
Оба купе окрашены в цвет Viper Red. «Гадюку» приводит в движение двигатель V10 рекордного для легковушек объема 8,4 литра. Его 654 л.с. разгоняют автомобиль до сотни за 3,5 секунды и далее до 333 км/ч. «Демон» имеет под капотом 6,2 литра, но сил у него больше — 850. В результате на специальных шинах двухдверка уходит на вторую сотню через 2,1 секунды после старта.
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