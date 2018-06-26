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Новая Jaguar I-Pace сразился с Tesla Model X на треке
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Новая Jaguar I-Pace сразился с Tesla Model X на треке 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Tesla Model X на протяжении нескольких лет охватывала весь рынок электрических кроссоверов и теперь Jaguar I-Pace планирует заполучить клиентов американской марки.
Первые обзоры электрического Jaguar были достаточно положительными и поэтому CarWow решил, что неплохо было бы сравнить I-Pace и Model X. Существует две продаваемых Model X: ориентированный на производительность P100D и ориентированный на дальность 100D. Конечно, победить первого у британской компании не получится, но преодолеть 100D — становится значительно проще.
В гонке на ускорение I-Pace удается превзойти 100D, несмотря на значительное «отклонение» в мощности: 395 лошадиных сил против 525 лошадиных сил от Model X. В любом случае у автомобиля от американской марки есть огромное преимущество, однако в конце эксперимента во время остановки со скорости 112 километров в час Jaguar тормозит быстрее.
Jaguar I-Pace, как и Model X, использует полноприводную систему и по оценкам EPA может путешествовать до 386 километров на одном заряде, в то время как более дорогостоящая X 100D имеет запах хода до 475 километров.
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