Новая Jaguar I-Pace сразился с Tesla Model X на треке

Tesla Model X на протяжении нескольких лет охватывала весь рынок электрических кроссоверов и теперь Jaguar I-Pace планирует заполучить клиентов американской марки.

Первые обзоры электрического Jaguar были достаточно положительными и поэтому CarWow решил, что неплохо было бы сравнить I-Pace и Model X. Существует две продаваемых Model X: ориентированный на производительность P100D и ориентированный на дальность 100D. Конечно, победить первого у британской компании не получится, но преодолеть 100D — становится значительно проще.

В гонке на ускорение I-Pace удается превзойти 100D, несмотря на значительное «отклонение» в мощности: 395 лошадиных сил против 525 лошадиных сил от Model X. В любом случае у автомобиля от американской марки есть огромное преимущество, однако в конце эксперимента во время остановки со скорости 112 километров в час Jaguar тормозит быстрее.

Jaguar I-Pace, как и Model X, использует полноприводную систему и по оценкам EPA может путешествовать до 386 километров на одном заряде, в то время как более дорогостоящая X 100D имеет запах хода до 475 километров.