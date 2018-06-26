Ford расширит применение активной подвески

Автомобили гольф-класса в подавляющем большинстве отрабатывают неровности самой обычной подвеской. Это касается даже премиальных моделей, не говоря уже о массовых брендах. Но в компании Ford решили изменить традиции и станут предлагать для «Фокуса» четвертой генерации продвинутую ходовую часть.

Речь идет об активной подвеске с так называемой защитой от выбоин. Каждые две миллисекунды электроника опрашивает 12 сенсоров о состоянии амортизаторов. Если компьютер получает информацию о серьезной яме или ухабе, он мгновенно меняет жесткость амортизатора. Например, если колесо начинает проваливаться в глубокую яму, подвеска «зажимается» и не дает ему достать до низшей ее точки.