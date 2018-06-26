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Ford расширит применение активной подвески
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Ford расширит применение активной подвески 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
Автомобили гольф-класса в подавляющем большинстве отрабатывают неровности самой обычной подвеской. Это касается даже премиальных моделей, не говоря уже о массовых брендах. Но в компании Ford решили изменить традиции и станут предлагать для «Фокуса» четвертой генерации продвинутую ходовую часть.
Речь идет об активной подвеске с так называемой защитой от выбоин. Каждые две миллисекунды электроника опрашивает 12 сенсоров о состоянии амортизаторов. Если компьютер получает информацию о серьезной яме или ухабе, он мгновенно меняет жесткость амортизатора. Например, если колесо начинает проваливаться в глубокую яму, подвеска «зажимается» и не дает ему достать до низшей ее точки.
Активная подвеска Continuously Controlled Damping с непрерывно изменяемой степенью жесткости уже применяется на Ford Mondeo, Galaxy и S-Max. Вряд ли эта опция будет сильно популярна на сравнительно недорогом «Фокусе», однако сам факт ее появления в массовом сегменте примечателен.
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