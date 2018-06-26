Инженер Toyota рассказал подробности о новой Supra

Компания Toyota до сих пор не представила ни одного тизера серийной модели. Хотя партнеры из BMW уже совсем скоро представят серийный родстер Z4. Тем не менее, кое-какие подробности о будущем спорткаре стали известны.

На своем европейском сайте Toyota разместила небольшой материал, приоткрывающий подробности о будущей новинке. Параграф Born to perform цитирует главного инженера по проекту Тецую Таду. По его словам, новая Supra будет представлена в начале 2019 года.

Отметим, что именно Тецуя Тада занимался разработкой компактного купе 86, завоевавшего популярность по всему миру. Также стало известно и кодовое название Supra — J29. В то же время BMW свой Z4 нового поколения назовут G29.