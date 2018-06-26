Инженер Toyota рассказал подробности о новой Supra 

Компания Toyota до сих пор не представила ни одного тизера серийной модели. Хотя партнеры из BMW уже совсем скоро представят серийный родстер Z4. Тем не менее, кое-какие подробности о будущем спорткаре стали известны.
На своем европейском сайте Toyota разместила небольшой материал, приоткрывающий подробности о будущей новинке. Параграф Born to perform цитирует главного инженера по проекту Тецую Таду. По его словам, новая Supra будет представлена в начале 2019 года.
Отметим, что именно Тецуя Тада занимался разработкой компактного купе 86, завоевавшего популярность по всему миру. Также стало известно и кодовое название Supra — J29. В то же время BMW свой Z4 нового поколения назовут G29.
Тада также заявил, что автомобиль будет оснащаться рядным шестицилиндровым двигателем, расположенным спереди, и заднемоторной компоновкой. Кроме того, ходят слухи у японском эквиваленте BMW Z4 M40i, который получит 385 лошадиных сил. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Из-за чего подушки безопасности могут сработать самопроизвольноВидео: Минобороны США показало колесо-трансформер и супер-подвескуРоссия может ввести пошлины на автомобили из США