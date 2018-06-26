Bentley покорил Пайкс Пик и отпразднует это событие

На старт горной гонки «Пайкс Пик», в которой 156 поворотов на 20 километров, выходят не только прототипы и спорткары. Есть и зачет вседорожников. В этом году в нем праздновал победу Bentley Bentayga

Пилот Рис Миллен прошел трассу за 10 минут и 49,9 секунды. Средняя скорость составила около 107 км/ч. Предыдущий «кроссоверный» рекорд был установлен в 2014 году и принадлежал Range Rover Sport. Bentley превзошел его почти на две минуты.

Доработки «Бентайги» для штурма горы были минимальными. Салон избавили от заднего дивана, зато добавили систему пожаротушения, гоночные «ковши» с многоточечными ремнями и каркас безопасности. Кроме того, заменили стандартные выхлоп и шины. Двигатель W12, коробка автомат и подвеска остались без изменений.

В честь рекорда на рынок выведут специальную комплектацию Bentayga Pikes Peak. Кузов у нее окрашен в черный или ярко-зеленый цвет, а все внешние хромированные детали заменены на черные. Колеса — двухцветные, 22-дюймовые. На передних крыльях красуются логотипы «Pikes Peak», а на приборной панели — схема трассы.

Стоимость Bentley Bentayga Pikes Peak не сообщается. Ценителям нужно не упустить момент: прием заказов откроют в августе, а всего соберут десять таких машин.