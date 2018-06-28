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Гиперкар от Lamborghini LB48H дебютировал за закрытыми дверями
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Гиперкар от Lamborghini LB48H дебютировал за закрытыми дверями 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Появилась информация, что новый гиперкар-купе Lamborghini внешность позаимствовал у Terzo Millennio.
Правда, надо отметить, что тот был электрокаром, а Lamborghini LB48H гибридный.
На днях дорогой бренд Италии представил за закрытыми дверями лимитированный Lamborghini LB48H. Сразу всех заинтересовало то, что автомобиль является бензоэлектрическим. Ведь до этого Lamborghini гибриды не выпускала.
Когда-то новинка Terzo Millennio имела четыре двигателя-колеса, питающихся от суперконденсаторов. У нового авто движок довольно обычен: мотор V12 и электродвигатели, которые его дополняют.
На «тайную» премьеру пришли всего 200 клиентов бренда. Лимитированных авто выпустят всего 63 штуки.
Ценник колеблется в пределах 2,5 млн долларов. Есть информация, что автомобиль в ближайший месяц также за закрытыми дверями увидят в США и Японии.
Выпуск гибрида-гиперкара начнётся в конце этого года.
Многих интересует вопрос, когда же Lamborghini выпустит чистый электрокар. Однако на это руководство компании уже отвечало. Было сказано, что электрический автомобиль автоконцерна из Италии раньше 2026 года вряд ли появится.
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