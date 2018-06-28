У Lamborghini готов первый гибридный суперкар

Издание TheSuperCarBlog.com сообщило о том, что Lamborghini провела для избранной публики за закрытыми дверями презентацию нового гиперкара под рабочим названием LB48H.

По неофициальным данным, это первый гибридный автомобиль компании. Начала его производства следует ожидать уже к концу 2018 года. Тираж новинки будет ограничен 63 экземплярами стоимостью 2,5 миллиона долларов каждый.

Что касается внешности купе, то она будет напоминать оформление прототипа Lamborghini Terzo Millennio. Напомним, эта модель была разработана совместно с Массачусетским технологическим институтом и имела в моторном отсеке электрическую силовую установку, питаемую от суперконденсаторов.

Вероятно, широкой публике купе покажут на запланированных мероприятиях в Нью-Йорке и Токио. Впрочем, они тоже могут оказаться закрытыми для прессы и нецелевой аудитории.

Ранее директор по исследованиям и развитию Lamborghini Маурицио Реджиани рассказал журналистам, каким будет первый гибрид марки. По его словам, в качестве уважения к истории инженеры оставят установленный по центру V12, но в паре с ним будет работать электромотор, повышающий отдачу силовой установки. Текущую трансмиссию с одним сцеплением он тоже рассчитывал сохранить.

Что касается полностью электрического Lamborghini, Реджиани не считает, что существующие технологии смогут отвечать требованиям компании еще как минимум до 2026 года. Особенно это касается аккумуляторов. Они по-прежнему не могут быть настолько легкими и при этом емкими, насколько необходимо Lamborghini.