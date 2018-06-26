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Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40
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Первым электрическим Volvo станет кроссовер XC40 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Кроссовер Volvo XC40 станет первой полностью электрической моделью шведской марки. «Зеленый» вседорожник дебютирует после того, как суббренд Polestar представит свою второю машину — среднеразмерный электрокар «2». Об этом со ссылкой на шеф-дизайнера Volvo Томаса Ингенлата сообщает Autocar.
По словам Ингенлата, после электрического XC40 на рынок выйдет BEV-модификация внедорожника XC90 следующего поколения. При этом компания не планирует выпускать отдельные модели электромобилей, а будет предлагать батарейные версии как дополнение к существующей линейке.
Зимой появилась информация о том, что Volvo перестанет вкладывать средства в разработку двигателей внутреннего сгорания. Вместо этого, марка намерена с 2019 года выпустить для каждой модели минимум две гибридные модификации, используя модифицированные версии текущих агрегатов.
На российском рынке кроссовер Volvo XC40 предлагается в 19 версиях: с бензиновыми и дизельными двигателями, а также передним или полным приводом. Помимо агрегата D3 мощностью 150 сил, новинка комплектуется 190-сильным дизелем D4 и бензиновыми «турбочетверками» мощностью 190 и 249 лошадиных сил. Сочетаются моторы только с восьмидиапазонным «автоматом». Цена — от 2 160 000 рублей.
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