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Mercedes-Benz Cars инвестирует 600 млн евро в расширение завода в ЮАР
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Mercedes-Benz Cars инвестирует 600 млн евро в расширение завода в ЮАР 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Mercedes-Benz Cars, подразделение люксовых автомобилей Daimler AG, сегодня заявило, что инвестирует 600 млн евро в расширение своего завода в Ист-Лондоне (ЮАР), где будет производить новое поколение автомобилей класса C, сообщает Dow Jones.
Инвестиции будут направлены на строительство нового лакокрасочного и кузовного цехов, новых логистических складов, а также на обновление сборочной линии.
Как сообщила Mercedes-Benz Cars, всего новые постройки займут площадь около 100 000 квадратных метров. Персонал завода в Ист-Лондоне составляет около 3300 человек.
Компания объявила о новых инвестициях, когда завод посещал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Как сообщила компания, расширение завода в Ист-Лондоне также поможет сделать его более экологичным и приведет к снижению потребления электроэнергии в расчете на один автомобиль на 25%.
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