Представлен новый Citroen Berlingo: теперь еще больше практичности

Созданный в 1996 году специально для предпринимателей и вышедший в свет в количестве более 1,5 млн единиц, знаменитый коммерческий автомобиль Citroen Berlingo получил новое поколение.

Новая модель дает широкий выбор версий: кузов средней длины L1 или увеличенный кузов L2, специальные версии «Worker» или «Driver» (отличаются клиренсом, уровнем оснащения, специфическим оборудованием). Кроме того, автомобиль предлагает различные конфигурации кабины — Extenso® Cab (3-местный салон типа 1+2) или Crew Cab (5-местный салон) — и обеспечивает удобный доступ к грузовому отсеку через задние распашные и/или боковые сдвижные двери. Наконец отметим, что Berlingo третьего поколения построен на новой платформе, которая гарантирует максимум эффективности, хорошие грузовые возможности, отличный комфорт и безопасность.

Новинка предлагает 20 систем помощи водителю и 4 технологии связи, а также новейшие двигатели (дизель BlueHDi 1,5 л и бензин PureTech 1,2 л) и трансмиссии (АКПП серии EAT8). Продажи новинки стартуют в Европе в конце 2018 года.

Благодаря специально спроектированной задней части, новый фургон обеспечивает рекордную грузоподъемность. Это позволило не только увеличить полезную нагрузку, но также обеспечить большую ширину между колесными арками (1,23 м) для возможности легкой загрузки сразу 2-х евро-паллет. Новый Berlingo предлагает рекордную грузоподъемность даже в стандартном исполнении с кузовом L1 и грузовым отсеком объемом 3,3 куб. м, но также предусмотрен увеличенный кузов L2 с полезным объемом грузового отсека 4,6 куб. м и грузоподъемностью от 650 кг до 1 000 кг. Citroen Berlingo оснащен индикатором перегрузки: он информирует водителя о превышении установленного весового лимита.

Интересно, что фургон можно оборудовать системой Grip Control и системой помощи при спуске (Grip Control with Hill Assist Descent) — эти технологии позволяют улучшить проходимость автомобиля, сделать езду по бездорожью более уверенной и простой.