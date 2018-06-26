BMW продолжит работу в Великобритании после Brexit 

Представители BMW заявили, что Brexit не повлияет на работу немецкой компании в Великобритании. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Руководство BMW не будет закрывать заводы в Соединенном Королевстве после выхода Великобритании из ЕС, так как компания заботится о своих сотрудниках и предприятиях.
Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus заявила, что перестанет сотрудничать с Великобританией, если королевство без соглашения о переходном периоде выйдет из Таможенного союза и единого рынка ЕС. Информацию подтвердил генеральный директор акционерного общества Том Уильямс.