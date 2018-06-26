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Bosch внедряет полностью автоматическую парковку автомобилей
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Bosch внедряет полностью автоматическую парковку автомобилей 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Такой автоматическая парковка будет в будущем: вы открываете дверь, выходите из машины, достаете смартфон и при помощи приложения даете автомобилю сигнал ехать на парковку. Эта система будет запущена в Аахене до конца года. Данный паркинг построен компанией Immofinanz в 2018 году, а система будет запущена в Аахене до конца года на территории университета.
Паркинг будет оснащен соответствующим оборудованием Bosch. Bosch и местный автопроизводитель e.GO уже подписали соглашение о сотрудничестве. Bosch займется инфраструктурой парковки и в сотрудничестве с e.GO интегрирует переоборудованные автомобили в систему автоматического паркинга. На первом этапе автоматическая парковка сможет поддерживать 12 электромобилей e.GO Life, что есть частью основного автопарка компании, данные автомобили предоставляются сотрудникам компании для командировок, поэтому могут быть использованы для демонстрации автоматизированной системы парковки. На втором этапе Bosch и e.GO намерены оптимизировать использование машиномест в гараже при помощи системы автоматической парковки.
Технологии автоматической парковки уже успешно использует Mercedes-Benz. Bosch уже второй раз сотрудничает с компанией e.GO по внедрению автоматической парковки. Первым партнером, поддержавшим это решение, стал «Mercedes-Benz». На парковке Mercedes-Benz Museum в Штутгарте Bosch и Mercedes-Benz уже воплотили в жизнь идею беспилотной парковки, представив проект широкой общественности летом 2017 года. Прежде всего, компании хотят исследовать удобство беспилотной парковки, а также то, насколько водителям нравится эта идея. С этой целью две компании запускают так называемую «тестовую экскурсию», которую будут проводить в течение ближайших нескольких недель. В ходе экскурсии заинтересованных клиентов в их поездке на беспилотном автомобиле в Mercedes-Benz Museum будет сопровождать эксперт, объясняя технологию и отвечая на вопросы пользователей.
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