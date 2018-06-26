Bosch внедряет полностью автоматическую парковку автомобилей

Такой автоматическая парковка будет в будущем: вы открываете дверь, выходите из машины, достаете смартфон и при помощи приложения даете автомобилю сигнал ехать на парковку. Эта система будет запущена в Аахене до конца года. Данный паркинг построен компанией Immofinanz в 2018 году, а система будет запущена в Аахене до конца года на территории университета.

Паркинг будет оснащен соответствующим оборудованием Bosch. Bosch и местный автопроизводитель e.GO уже подписали соглашение о сотрудничестве. Bosch займется инфраструктурой парковки и в сотрудничестве с e.GO интегрирует переоборудованные автомобили в систему автоматического паркинга. На первом этапе автоматическая парковка сможет поддерживать 12 электромобилей e.GO Life, что есть частью основного автопарка компании, данные автомобили предоставляются сотрудникам компании для командировок, поэтому могут быть использованы для демонстрации автоматизированной системы парковки. На втором этапе Bosch и e.GO намерены оптимизировать использование машиномест в гараже при помощи системы автоматической парковки.