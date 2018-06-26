Mitsubishi Pajero пока не собирается на покой: фото обновлённого внедорожника

Рестайлинговая модель дебютирует через несколько дней. У внедорожника слегка изменят дизайн экстерьера.

Посвежевший Mitsubishi Pajero IV дебютирует в Китае — премьера состоится 1 июля текущего года. Фотографию рестайлинговой модели распространили «поднебесные» СМИ. Судя по снимку, автомобиль получил новую радиаторную решетку с тремя плашками вместо двух. «Позолоченные» эмблема и надпись «Pajero» есть и у дореформенной машины, предназначенной для китайского рынка. Пока неизвестно, изменилась ли как-то корма модели.

В салоне обновок, вероятно, не будет. Напомним, еще в прошлом году Mitsubishi провела микро-модернизацию китайской версии Pajero — внедорожник обзавелся мультимедийной системой с большим сенсорным экраном. Китайцам модель доступна только с семиместным салоном.

Двигатель тоже прежний: в Поднебесной полноприводный Pajero предлагается с бензиновым мотором V6 3.0 мощностью 174 л.с. (255 Нм), который работает в паре с пятиступенчатым «автоматом». Дореформенный внедорожник в Китае стоит от 369 800 юаней, что эквивалентно примерно 3 567 000 рублей по актуальному курсу.

На данный момент нет информации о том, доберется ли посвежевший Pajero до других рынков. В России модель можно купить с теми же двигателем и коробкой, что и в Поднебесной. У нас цена внедорожника начинается с отметки в 2 799 000 рублей, в РФ доступен пятиместный автомобиль.

Между тем в апреле этого года немецкий офис Mitsubishi представил «прощальную» версию Pajero — в этой стране продажи модели скоро завершатся. Еще раньше — в феврале — в Японии прекратили производство трехдверного Паджеро. Пятидверный же внедорожник остается в строю, в других странах об уходе модели пока не заявляли. Впрочем, и о преемнике не слышно, а ведь Pajero IV выпускают с 2006 года.

По материалам: www.kolesa.ru