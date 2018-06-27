Рестайлинговый Mitsubishi Pajero представят 1 июля

Компания Mitsubishi анонсировала дебют обновленной версии своего внедорожника Pajero, первым рынком для которого станет Китай. Официальная презентация новинки состоится в «Поднебесной» уже 1 июля.

Накануне показа рестайлингового «Паджеро» китайское представительство «Митсубиши» показало первое фото новинки, выложив его на своей странице в одной из социальных сетей.

Судя по снимку, новый Pajero 2019 будет обновлен по стандартной схеме, получив перелицованные бамперы, радиаторную решетку, фары, а также задние фонари новой формы.

По предварительным данным, перемен в интерьере автомобиля ждать не стоит, как и в линейке двигателей. Доберется ли новый Pajero до других рынков кроме Китая, пока неизвестно.