Маленький кроссовер Volkswagen T-Cross готовится к дебюту (Фото)

Изрядно поиздержавшийся на штрафах и судебных выплатах после пресловутого «дизельгейта» немецкий автогигант Volkswagen продолжает укреплять свои позиции на самом денежном направлегии автомобилестроения современности — в сегменте кроссоверов.

Если раньше в арсенале производителя был только Tiguan и Touareg, то сегодня, включая готовящиеся к выходу на различных рынках модели, счет может дойти и до десятка, и это только под брендом VW. Так, сегодня в объективы камер фотошпионов попал субкомпактный SUV Volkswagen T-Cross. Пока что новинку доводят до ума на знаменитой трассе Нюрбургринг, но ее официальный дебют не за горами.

Фактически, автомобиль представляет собой превращенный в кроссовер хэтчбек Polo, а его ближайшим родственником по соседним брендам VAG можно считать SEAT Arona. Новый T-Cross займет начальную позицию в когорте внедорожников Volkswagen, но только до тех пор, пока в свет не выйдет совсем малыш на базе VW Up! Под именем T-Track.

Сегодняшний же герой был предвосхищен концептом-кабриолетом T-Cross Breeze, но серийная версия получит привычную крышу. Узкую нишу кабрио-кроссоверов в модельном ряду Volkswagen в 2020 году займет открытая модификация T-Roc.

Новый T-Cross присоединится к семейству субкомпактных машин на тележке MQB A0, а для его подкапотного пространства мотористы из Вольфсбурга отрядят 1.0-литровый и 1.5-литровый бензиновые двигатели TSI и 1.6-литровый дизель TDI — все от собрата Polo, впрочем как и основная часть прочих узлов и агрегатов. Будет ли представлена полноприводная версия — пока не ясно, да это и не важно, учитывая чисто-городскую европейскую концепцию модели.

Снимков салона Volkswagen T-Cross в нашем распоряжении пока нет, но мы не будем сильно удивлены, что и тут нас встретит дизайн и обшивка от Polo последнего поколения.

Что касается даты премьеры модели, то она точно не приходится на октябрьский автосалон в Париже, поскольку производитель, с целью экономии средств, уже заявил о своем отказе от участия в нем.