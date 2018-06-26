Aston Martin DBS Superleggera рассекретили ещё до официальной премьеры. Ура!

Aston Martin не оставил никаких тайн в отношении крутого DBS Superleggera.

Раньше намеченного срока «Астон Мартин» раскрыл детали, связанные с прекрасной новинкой DBS Superleggera. Его главным соперником в споре за кошельки миллионеров-покупателей должен стать грандиозный и грациозный Ferrari 812 Superfast. Заявка мощная.

Кузов — почти произведение искусства. Ещё больше начинаешь им восхищаться, когда узнаёшь, что он практически полностью выполнен из углеродного волокна. Потому автомобиль весит всего 1700 кг, а это на 72 кг даже меньше, нежели масса DB11. Пушинка!

Форму переднего сплиттера и вентиляционные прорези изменить конструкторам пришлось. Всё ради того, чтобы добиться в итоге 180 кг прижимной силы. Такого значения, скажем мы вам по секрету, никакой другой дорожный «Астон» не имеет! Про салон отдельно говорить не будем: просто посмотрите на фото, и вы поймёте всю его прелесть и изысканность.

5,2-литровый турбированный V12 производит 725 лошадиных сил и крутящий момент обеспечивает в 900 Нм. Направляется вся эта силища на задние колёса с помощью восьмиступенчатой автоматической коробки передач, знакомой нам по тому же DB11. Правда, её немного модернизировали. Этот факт радует.

У столь классного аппарата заниженная адаптивная подвеска, карбон-керамические тормоза, выхлопная система с регулируемыми заслонками, самоблокирующийся механический дифференциал. Всего 3,4 секунды нужно для набора с места 60 миль в час, а спурт от 0 до 100 миль в час отнимает 6,4 секунды. Это крайне быстро даже «на бумаге».

Машины начнут поставлять клиентам уже в этом году. Стоимость одного экземпляра, по предварительным данным, составит около 300 000 долларов. Дорого, но оно того стоит! Тут сомнейний нет и не может быть.

Согласитесь, что прекрасный автомобиль у британцев вышел? Загляденье просто!