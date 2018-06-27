Топ-10 классных кабриолетов за 500 тысяч рублей

Весна и лето — время, когда хочется острых ощущений, в том числе автомобильных. Концентрат эмоций в полной мере даст кабриолет. Но реально ли приобрести машину со складным верхом при довольно ограниченном бюджете?

С кроссоверами за полмиллиона рублей мы разобрались и выяснили, что купить неплохую машину за столь скромную сумму вполне реально. Но имиджевые выпендрежные и эффектные «кабрики» — разговор отдельный. Впрочем, шансы есть и здесь. Оговоримся сразу, в большинстве случаев 500 тысяч рублей — вступительный взнос в клуб любителей неба над головой и, скорее всего, эта сумма полностью уйдет на приобретение магнита для взгляда окружающих.

Audi TT Увы, Porsche Boxster не купить, зато в бюджет вполне можно утрамбовать Audi TT первого поколения (1998-2006 годов выпуска).

Особо следует отметить, что таких версий в России мало, но, кто ищет, тот обязательно найдет. Представленные в объявлениях спорткары имеют 1,8-литровую «турбочетверку» мощностью 180 или 225 л.с., агрегатированную с механической коробкой передач. Машины в массе своей выпуска начала нулевых годов и имеют пробег свыше 200 тысяч километров. Весь вопрос в том, сколько такой TT попросит денег, дабы не превратиться в недвижимость под звездным небом.

На просторах России пока еще можно найти другой кабриолет ингольштадтской марки — модель Cabriolet на базе ветхозаветной Audi 80, прозванной в народе «бочкой».

Иногда экземпляры этого «старичка» продаются за астрономические деньги. Так, на момент подготовки материала нам встретилась темно-синяя красотка 1998 года рождения с 2,0-литровым двигателем мощностью 115 л.с. и 400-тысячным пробегом. Продают ее за полмиллиона рублей без торга.

BMW Z3 Не балует выбором палитра BMW стоимостью до 500 тысяч рублей, зато в данном ценовом диапазоне представлен восхитительный родстер Z3 (1995-2002 года), обществом которого не гнушался сам Броснан-Бонд.

Возрастная, но невероятно эффектная машина встречается со 140-стльным мотором «один и девять», а бывает и с 2,8-литровым рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 193 л.с. Прайс на мечту из девяностых годов находятся практически на уровне нашего бюджетного уровня. Впрочем, не исключено, что покупатель получит скидку.

Mercedes-Benz SLK "Бимер" прекрасен, но на его фоне купе-кабриолет Mercedes-Benz SLK первого поколения с жестким складным верхом выглядит предпочтительнее с точки зрения практичности. На вторичном рынке этот автомобиль, не окончательно растерявший свой шарм этакого беснующегося прожигателя жизни, пребывающего на вечном позитиве, более распространен, а фактические цены на него нет-нет, да пониже.

Так, стоимость, пожалуй, самой распространенной модификации с 2,3-литровым двигателем мощностью 193 л.с. начинаются от 300 тысяч рублей. Если постараться, то можно найти версию с мотором объемом 3,2 л о 218 «лошадях». Вот только пробеги… У большинства машин они, по заверению продавцов якобы не дотягивают до 200 тысяч километров. С другой стороны, машина эта явно сезонная и всем своим видом дающая надежду в в чудеса, происходящие под трехлучевой звездой.

Peugeot 206 CC В этом засилье «немцев» есть место и для французской гвардии, в первую очередь представленной субкомпактным симпатягой 206 CC.

Машинка, появившаяся в 2000 году и выпускавшаяся на мощностях компании Heuliez до 2008 года, интересна ценниками, начинающимися примерно от 260 тысяч рублей и едва переваливающими за 350 тысяч рублей в случае экземпляров с небольшим пробегом и 135-сильным мотором объемом 2,0 л.

Peugeot 207 CC Интересно, что в полумиллионный бюджет «утрамбовывается» его преемник с индексом 207.

В продаже есть пара-тройка экземпляров со 120-сильными двигателями «один и шесть» и смешными, очевидно, строго летними пробегами.

Peugeot 307 CC Но этими прайд «львов», радующихся летнему солнцу, не ограничивается. Желающим обзавестись более крупным кабриолетом следует обратить внимание на Peugeot 307 CC, вышедший в свет в 2003 году. В наш скромный бюджет есть машины с 2,0-литровым агрегатом мощностью 140 л.с., «механикой» или «автоматом».

Цены на них обычно начинаются от 350 тысяч рублей. Бонусом идет жесткая складная крыша, делающая машину вполне пригодной для круглогодичной эксплуатации.

На десерт предложим вашему вниманию варианты для настоящих экстремалов. Нет, речь не о мощности, а об антураже. Заднеприводный весельчак Smart Fortwo! Приятным бонусом этого микрокабриолета, годящийся для сезонного использования и занимающий на дороге и парковке место как пара мотоциклов, является возможность взять как машину первого (1998-2007), так и второго поколения (2007-2014).

Все smart оснащаются трехцилиндровыми бензиновыми и дизельным моторами, причем, в первой генерации все они были наддувными. С рождением нового поколения в строю появился бензиновый атмосферник.

Honda S2000. Ежели Fortwo кажется вам чересчур претенциозным или девчачьим, то к вашим услугам Smart Roadster, смахивающий на дитя любви Dodge Viper

Производилось это чудо с 2003 по 2006 год и, как и Smart «для двоих» первого поколения, оснащался трехцилиндровым бензиновым мотором объемом 0,7 л мощностью 82 л.с. с наддувом. Именно такие фан-кары и встречаются в продаже.

И в конце нашего обзора мы хотели бы упомянуть прокультовый кабриолет Mazda MX-5, однако к сожалению, приобрести этот замечательный автомобиль за полмиллиона рублей крайне затруднительно. Зато немало предложений другого интереснейшего родстера, а, именно Toyota MR2 третьего поколения (1999-2007 годов выпуска).

Эта кроха длиной 3,9 м и высотой всего 1,2 м замечательная среднемоторной компоновкой — позади водителя и пассажира стоит 1,8-литровая «четверка» мощностью 140 л.с., делающая езду на родстере снаряженной массой менее тонны весьма бодрящей. Стоимость довольно специфичного аппарата, представленного как в леворульной версии, так и внутрияпонской со «штурвалом в бардачке», начинается от 400 тысяч рублей.