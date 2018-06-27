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Audi приобрел 1 процент акций SAIC Volkswagen
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Audi приобрел 1 процент акций SAIC Volkswagen 

ИА Синьхуа 1 час назад
Шанхай, 27 июня /Синьхуа/ — Китайский автопроизводитель SAIC Motor /"САИК Мотор"/ во вторник объявил, что германский автоконцерн по производству лимузинов Audi /"Ауди"/ приобрел 1 процент акций компании SAIC Volkswagen /"САИК Фольксваген"/, владельцем которых до этого была германская группа Volkswagen AG /"Фольксваген"/.
SAIC Volkswagen представляет собой совместное предприятие, созданное с участием базирующегося в Шанхае SAIC Motor и Volkswagen AG в 1984 году.
После приобретения автоконцерном Audi части акций, распределение акций компании SAIC Volkswagen таково: SAIC Motor владеет 50 процентами акций, Volkswagen AG — 38 проц., Volkswagen China — 10 проц., и Audi и Skoda — 1 проц. каждая.
Как отметили в SAIC Motor, произошедшее в июне изменение структуры прав на акции означает, что автомобили Audi теперь могут выпускаться на СП.
В ноябре 2016 года SAIC Motor и Volkswagen AG подписали меморандум о взаимопонимании по итогам проведенных между ними переговоров о возможностях производства и продажи автомобилей Audi и автомобилей, работающих на новых источниках энергии. -0-
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