ТОП японских авто, которые всегда востребованы

Автомобиль из Японии — это всегда гарантия качества, надежности и безопасности, но и среди лучших есть свои лидеры.

К примеру, продукция бренда Toyota пользуется спросом во всем мире и основными положительными характеристиками этих автомобилей является высокая надежность, простота устройства, ремонтопригодность и легкий доступ к запчастям. Самыми востребованными моделями Toyota уже несколько десятилетий считаются Corolla, Camry и Land Cruiser.

Не меньший спрос на мировом авторынке и на продукцию Nissan . Автомобили этого японского производителя отличаются мощными моторами, надежной конструкцией и трансмиссией высокого качества.

Автомобили Mitsubishi отличаются капризностью в сложных дорожных условиях. Но при этом их надежность имеет высокий уровень. Для отечественных реалий мало подходят подвески Mitsubishi, но при этом на российском рынке есть и свои фавориты — модели Pajero и Lancer.