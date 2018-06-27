ТОП японских авто, которые всегда востребованы 

Автомобиль из Японии — это всегда гарантия качества, надежности и безопасности, но и среди лучших есть свои лидеры.
К примеру, продукция бренда Toyota пользуется спросом во всем мире и основными положительными характеристиками этих автомобилей является высокая надежность, простота устройства, ремонтопригодность и легкий доступ к запчастям. Самыми востребованными моделями Toyota уже несколько десятилетий считаются Corolla, Camry и Land Cruiser.
Не меньший спрос на мировом авторынке и на продукцию Nissan. Автомобили этого японского производителя отличаются мощными моторами, надежной конструкцией и трансмиссией высокого качества.
Автомобили Mitsubishi отличаются капризностью в сложных дорожных условиях. Но при этом их надежность имеет высокий уровень. Для отечественных реалий мало подходят подвески Mitsubishi, но при этом на российском рынке есть и свои фавориты — модели Pajero и Lancer.
Еще россиянам знакомы такие марки японских авто как Subaru и Honda. Однако первый вариант невероятно чувствителен к качеству горючего. Насчет второго ничего плохого сказать нельзя, но автомобили Honda дороги в обслуживании и требуют пристального внимания как к своему техническому состоянию, так как и к качеству расходных жидкостей.