FCA продолжит выпуск пикапов Ram 1500 предыдущего поколения

Популярная в США модель получит шильдик Classic, и будет выпускаться параллельно с машиной нового поколения.

В январе текущего года марка Ram представила классический пикап 1500 нового, пятого поколения, но американцы настолько полюбили машину предыдущей генерации, что Fiat Chrysler Automobiles вынужден продлить ей жизнь на конвейере. Как сообщает пресс-служба концерна, производство четвёртого поколения пикапа будет продолжено, и модель 2019 модельного года получит шильдик Classic. В отличие от новой генерации, Ram 1500 Classic будет по-прежнему выпускаться в двухдверной модификации Regular Cab, хотя покупателям будут доступны и четырёхдверные версии Quad Cab и Crew Cab, которые отличаются между собой количеством свободного пространства на заднем ряду.

На фото: Ram 1500 предыдущего, четвёртого поколения, получивший шильдик Classic

Также модель будет выпускаться как в версии с приводом на задние колёса, так и в полноприводной версии. Комплектоваться пикапы будут проверенными временем двигателями: атмосферной «шестёркой» Pentastar объёмом 3,6 литра на 309 лошадиных сил, «восьмёркой» HEMI объёмом 5,7 литра с отдачей в 400 сил, а также трёхлитровым турбодизелем с отдачей в 240 лошадиных сил.

Выпускаться пикап будет на всё том же заводе FCA в Мичигане, который с момента открытия в далёком 1938 году произвёл более 12,5 миллионов пикапов. Впрочем, некоторые модификации Ram 1500 будут выпускаться и на заводе FCA в Сальтильо, Мексика.

Если взглянуть на статистику продаж, то становится понятно, почему FCA решил продлить выпуск предыдущей генерации Ram 1500, которая, к слову, дебютировала 10 лет назад на автосалоне в Детройте. В прошлом году американские дилеры продали более 500 000 пикапов Ram, что вдвое больше, чем было реализовано, к примеру, в 2011 году.

Конкуренты Ram тоже популярны: в течение прошлого года Chevrolet реализовала в США более 585 000 пикапов Silverado, родственная марка GMC продала более 217 000 пикапов Sierra. Ford реализовал в прошлом году ещё больше — более 896 000 пикапов F-серии.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что новый пикап Ram 1500 получил спецверсию Sport.

По материалам: www.kolesa.ru