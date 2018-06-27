Раскрыты подробности обновлений Peugeot Partner, Citroën Berlingo и Opel Combo

Некоторое время назад месяцев назад группа PSA показала семейнные автомобили Peugeot Partner, Citroën Berlingo и Opel Combo , а теперь представляет их более практичные версии. Три коммерческих автомобиля новой генерации, наряду с большей утилитарностью, получили весомые преобразования снаружи и внутри.

К примеру, Peugeot Partner приобрел фирменный кокпит, адаптированный для LCV, а также обеспечен отличной видимостью за счет камер возле зеркала с пассажирской стороны и в верхней части задних дверей.

Одной из «фишек» Peugeot Partner стал сигнал о перегрузке, который загорается белым светодиодом.

Его «двоюродный брат» Citroën Berlingo в третьем поколении допускает максимальную нагрузку в 1000 кг, а также версии «Работник» и «Драйвер» с различными зазорами земли, уровнями комплектации и защитой двигателя.

Новый Berlingo получил около двух десятков систем водительской помощи. Что делает намного безопаснее, чем в предыдущей версии. Этот минивэн также получил кнопку сигнала перегрузки. Технические характеристики включают в себя все: адаптивный круиз-контроль, цветной головной монитор и автономный подзаряд мобильных гаджетов.

Обновленный Opel Combo в пятом поколении получил одинаковую с выше предложенными моделями максимальную грузоподъемность в 1000 кг. В этой модели также доступен сигнал перегрузки, различные системы безопасности и помощи водителю.

Как и в случае с Peugeot и Citroën, новый Combo обзавелся двумя камерами заднего вида, что оптимизирует видимость и снижает возможность удара при обратном ходе.