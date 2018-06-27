Тюнинг «Железного занавеса»

В США тюнинг автомобилей зародился еще в довоенное время. До Западной Европы же волна докатилась уже после Второй мировой. В Советском Союзе тюнинга, как и кое-чего другого, не было вовсе (если не считать розочки на рычаги КПП), поэтому в России люди до сих пор от души наверстывают упущенное. А что же страны из так называемого Восточного Блока? Ну, во времена Союза там тюнинга было крайне мало, а сейчас, когда границы открыты, тамошние машины интенсивно «прокачивают» на любой вкус и цвет во всем мире. И вот как это выглядит.

Wartburg

Большая часть тюнингованных автомобилей Wartburg представляют собой грустное зрелище — их чемоданоподобные кузова стали жертвой фанатов фильма «Форсаж», у которых не так много лишних денег, но есть желание выделиться и самоутвердиться. Думаем, вы понимаете, что это значит на практике: пластиковые обвесы, прорези всего и вся, кислотные цвета и стикеры взаимоисключающих спонсоров. Тем не менее, встречаются в Европе и экземпляры с основательным подходом к стайлингу, который лишь подчеркивают, что корни Wartburg 353 уходят еще в 60-е годы. Кстати, с 1988 по 1991 году фирма Irmscher (та самая, что тюнингует « Опели ») создала пакет доработок для этих нетленных рамных седанов и универсалов, но от смерти это Wartburg не спасло — с падением Берлинской стены в ГДР хлынули куда более прогрессивные и качественные автомобили, с которыми устаревшие «Вартбурги» не могли конкурировать.

Trabant

Примерно так же обстоят дела с почти что не гниющими «Трабантами» (спасибо дуропластовому кузову) — тюнинг есть, но глазу зацепиться практически не за что. Редкое исключение — вот этот 601-ый «Трабби» из Польши. Его владелец тюнингует свое детище достаточно давно: сначала был установлен двигатель от Volkswagen Polo , после — от Golf GTi. Последний вариант — двигатель и трансмиссия от Audi TT 1.8T первого поколения. Теперь Trabant может похвастать табуном в 265 сил, разгоном до сотни в 4,5 секунды, мощными тормозами… А также стильной внешностью, которую владелец машины тоже не оставил без внимания.

Хотя Polski Fiat 125p едва ли можно назвать на 100 процентов польским автомобилем (впрочем, как и отечественную «Копейку»), определенная индивидуальность у него все же имеется. Так что после небольших доработок и облагораживания родного хрома машина выглядит более чем симпатично. Что до тюнинга Fiat 126p, который был рожден в Италии, но славу и статус «народного автомобиля» обрел в Польше (там его прозвали «Малюх» — «Малыш»), то вариантов существует огромное множество: практикуется и станс, и рэт-лук, и легкий рестомод… И даже создание откровенных «корчей»: например, существует несколько 126-ых с широченными обвесами и моторами от супербайков — скажем, от Suzuki Hayabusa. Обычно такие машины выступают в любительских ралли или в соревнованиях по подъему на холм.

Это сейчас у Octavia RS, которые на 80 процентов Volkswagen Golf GTi, с тюнингом никаких проблем нет: Stage 2 + перепускной клапан для системы наддува — и все, гроза всея светофоров готова. А что же делают со «Шкодами» старой школы? На самом деле, среди тюнеров Западной Европы востребованы, в основном, лишь представители Type 742/746 — или же «сотого» семейства (105-135). Эти неприхотливые, надежные машины с заднемоторной компоновкой выпускались в Чехословакии с середины 70-х и вплоть до 90-х годов, но с приходом модели Favorit довольно быстро потеряли свою актуальность. Последнюю, к слову, тюнят довольно редко.

Tatra

Представительские «Татры» тоже крайне редко становятся объектом тюнинга. Это, пожалуй, и к лучшему — аэродинамичные заднемоторные седаны выглядят очень нарядно и самобытно уже с завода. К сожалению, когда руки энтузиастов все-таки доходят до этих машин, результат получается либо спорным, либо бесспорно отвратительным. Учитывая, что на ухоженные «Татры» цены нынче растут как на дрожжах, владельцы подобных экземпляров могут пожалеть о своем «творчестве».

Zastava (Yugo)

Автомобили Yugo нынче испытывают свое второе рождение: из-за обилия мемов в англоязычном сегменте интернета, а также дешевизны на вторичном рынке, югославские Yugo сейчас популярны как в Западной Европе, так и США. Поэтому, разумеется, периодически становятся объектом тюнинга. На фото, пожалуй, самый любопытный проект из ныне существующих — превращение Yugo в Lancia Delta Integrale. И если вы думаете, что дело ограничилось только внешностью, то подумайте еще раз — под капотом установлен 2-литровый мотор «Лянча» с турбонаддувом, который развивает 300 лошадиных сил.

Barkas

Ну и, конечно, куда же без трудяги-Barkas-а. Автомобиль, чей дизайн едва ли менее очарователен, чем у легендарного Volkswagen T1, благодаря своей доступности сейчас очень популярен у разного рода европейских кастомайзеров и просто хипстеров, которые превращают их в машины для путешествий, автовозы, мобильные кофейни, дома на колесах и так далее. Техническая начинка затрагивается довольно редко (практикуется, например, установка двигателя от раннего Volkswagen Golf), но пневматические подвески, перешитые салоны, диски с широкой полкой — это все норма. Есть интересные проекты на базе «Баркасов» и в России. /m