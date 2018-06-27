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Audi А4 Sedan и A4 Avant представлены в Европе с дискретными изменениями
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Audi А4 Sedan и A4 Avant представлены в Европе с дискретными изменениями 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В последние месяцы в Сети часто появлялись изображения обновленных седана Audi A4 и Avant, и во многих случаях новинки была частично покрыты камуфляжем, который мало скрывал изменения.
Вошедшие в новый модельный ряд для европейского рынка A4 Sedan и более практичный A4 Avant, имеют новый бампер, охватывающий пятиугольное окружение для боковых воздухозаборников с отделкой в форме «U», имитирующей алюминий. «Сотовый» узор в районе воздухозаборников делает седан и универсал более спортивным.
Что касается корпоративной решетки Singleframe, ее дизайн зависит от версии A4. Так в дополнительный пакет S Line вошла решетка с планками, имитирующими 3D-вид.
Audi « поиграла» также с задним бампером и установила два новых трапециевидных вытяжных финишера, заменяя небольшие круглые выхлопные трубы. Между ними расположился переработанный уменьшенный диффузор. Каталог колесных дисков включает в себя наборы от 16 до 19 дюймов, которые также были обновлены.
Еще одна новинка, привнесенная в 2019 году — это наличие пакета S Line Competition с окрасом Turbo Blue, спойлером на крыше «RS» на Avant и серебристым селенитом для лезвия переднего бампера и защитной полосой из камня.
Другие плюсы включают логотип Audi на нижней части задних дверей, а также красные тормозные суппорты, светодиодные фары, спортивную подвеску и 19-дюймовые диски Audi Sport.
На родной рынок в Германии обновленные A4 Sedan и A4 Avant выйдут в третьем квартале текущего года.
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