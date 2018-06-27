Audi добавила спортивности обновленному семейству A4

Компания Audi представила обновленное семейство A4. Седан и универсал получили новые бамперы, колесные диски и новый спортивный пакет оснащения S line competition. Продажи машин в Германии стартуют в третьем квартале текущего года.

Новые бамперы можно узнать по пятиугольному обрамлению боковых воздухозаборников с рисунком из сот и U-образным элементам «под алюминий». Дизайн решетки радиатора зависит от версии машины. Сзади установлены новые трапециевидные насадки на выхлопные трубы, между которыми разместился уменьшившийся в размерах диффузор. Для модели доступны колесные диски размерностью от 16 до 19 дюймов.

Пакет S line competition — дополнение к обычному S line — включает в себя «базовые» светодиодные фары, спортивную подвеску, красные тормозные суппорты, логотип Audi на нижней части дверей и 19-дюймовые колесные диски Audi Sport. Кроме того, для машины станет доступен новый оттенок — синий цвет под названием Turbo Blue, а также задний спойлер, как на модели RS4 Avant.

Помимо этого, машинам в исполнении S line competition положены спортивные кресла с комбинированной отделкой, трехспицевый руль и элементы декора из углепластика.