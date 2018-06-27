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Компания Audi представила обновлённые седан A4 и универсал A4 Avant
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Компания Audi представила обновлённые седан A4 и универсал A4 Avant 

За рулем Кубань 47 минут назад
Фото: За рулем Кубань
После рестайлинга модели получили внешние изменения, и впервые — пакет S Line. Как сообщалось ранее, обновление затронуло передний и задний бамперы моделей, а также переднюю решётку. Плюс колёсные диски нового дизайна (от 16 до 19 дюймов).
Ещё больше изменений привносит ставший доступным пакет S Line. Это ещё более спортивные бамперы с большими воздухозаборниками, направляющими поток воздуха также на 19-дюймовые колеса и красные тормозные суппорты, трапециевидные наконечники выхлопа вместо круглых.
В пакет S Line для обновлённых Audi A4 и Audi A4 Avant также вошли спортивная подвеска, светодиодные фары, задний спойлер (для универсала), новый синий цвет кузова Turbo Blue.
В салоне благодаря пакету S Line могут появиться углеродные вставки в духе моделей RS, трёхспицевый многофункциональный руль, спортивные сидения в чёрной коже (можно выбрать и другой цвет).
Изменений в моторной гамме нет. В Германии обновлённые седан Audi A4 и универсал Audi A4 Avant появятся в продаже в третьем квартале 2018 года. Что касается России, то когда новинки приедут в нашу страну — неизвестно.
Дорестайлинговый Audi A4 можно приобрести в нашей стране с 1,4-литровым или 2,0-литровым бензиновыми агрегатами на 150, 190 и 249 сил, а также с 2,0-литровым дизелем на 150 и 190 «лошадей». Мнимальная стоимость — 2 080 000 рублей.
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