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Audi разрешили тестировать летающие автомобили в Германии
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Audi разрешили тестировать летающие автомобили в Германии 

Auto.Today 26 минут назад
Фото: Auto.Today
Правительство Германии разрешило Audi и Airbus тестировать прототипы воздушных такси в Ингольштадте.
Если испытания окажутся успешными, то загруженные дороги в Германии — станут прошлым. По словам пресс-службы правительства, летающие такси могут открыть новый потенциал для роста высокотехнологичной отрасли Германии. «Летающие такси уже не взгляд в будущее, они могут предоставить нам новое измерение мобильности», — заявил министр транспорта Германии Андреас Шойер. «Это огромная возможность для компаний и молодых стартапов, которые уже разрабатывают эту технологию».
Концепция, ранее представленная Audi и Airbus, называется Pop.Up Next. Совокупная отдача силовой её установки оставляет 214 лошадиных сил, максимальная скорость — 120 км/ч, а запас хода — 50 километров, после чего автомобилю необходимо приземлиться, чтобы восстановить заряд в течении 15 минут.
Конечно, Audi — не единственная компания, желающая инвестировать в подобные технологии. Ранее Daimler объединил усилия с корпорацией Intel, в то время как в ноябре прошлого года Geely приобрел Terrafugia — разработчика летательных аппаратов из США.
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