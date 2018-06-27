Audi разрешили тестировать летающие автомобили в Германии

Правительство Германии разрешило Audi и Airbus тестировать прототипы воздушных такси в Ингольштадте.

Если испытания окажутся успешными, то загруженные дороги в Германии — станут прошлым. По словам пресс-службы правительства, летающие такси могут открыть новый потенциал для роста высокотехнологичной отрасли Германии. «Летающие такси уже не взгляд в будущее, они могут предоставить нам новое измерение мобильности», — заявил министр транспорта Германии Андреас Шойер . «Это огромная возможность для компаний и молодых стартапов, которые уже разрабатывают эту технологию».

Концепция, ранее представленная Audi и Airbus, называется Pop.Up Next. Совокупная отдача силовой её установки оставляет 214 лошадиных сил, максимальная скорость — 120 км/ч, а запас хода — 50 километров, после чего автомобилю необходимо приземлиться, чтобы восстановить заряд в течении 15 минут.