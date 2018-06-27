Выгодный футбол. Kia продает фанатам машины дешевле 

Компания Kia Motors Russia является одним их главных официальных партнеров Чемпионата мира по футболу 2018. Перед началом мундиаля, который впервые проходит в нашей стране, Kia передала оргкомитету FIFA 2018 более 400 автомобилей, среди которых оказались такие популярные модели, как Kia Sorento Prime, Kia Rio, Kia Optima, Kia Quoris и другие.
Специально для этого события, корейцы подготовили ограниченную серию автомобилей Kia Soul, Kia Sportage, Kia Rio, Kia cee'd и Kia Optima в комплектации FIFA 2018. От стандартных версий эти машины отличаются дополнительным набором опций, которые предлагаются без дополнительной платы.
Например, популярный в нашей стране и во всем мире городской хэтчбек Kia cee'd, который уже в этом году сменит поколение, доступен в комплектации LUXE FIFA 2018. Такой автомобиль дополнен 16-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными ходовыми огнями, системой курсовой устойчивости и другими системами активной безопасности, а также камерой заднего вида, мультимедийной системой с экраном диагональю 7 дюймов, навигационной системой и другими полезными опциями.
Однако в Kia Motors решили не останавливаться на создании и продвижении «футбольной линейки» автомобилей — специально для болельщиков, обладателей FUN ID, корейцы подготовили дополнительные скидки на покупку машин по программе Trade-in. Например, дополнительно к имеющейся выгоде в 100 тысяч рублей на покупку Kia Stinger предлагается «накинуть» еще 50 тысяч рублей. Другими словами, если вы имеете FUN ID, вы только что заработали полсотни тысяч рублей!
Специальная акция Trade-in распространяется на такие модели, как Kia Cerato, Kia Soul, Kia Sorento Prime, Kia Sorento, Kia Mohave и Kia Stinger. Если вы задумались о приобретении нового автомобиля взамен своей старой машины, сейчас для этого самое подходящее время. Дерзайте!