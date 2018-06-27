Выгодный футбол. Kia продает фанатам машины дешевле

Например, популярный в нашей стране и во всем мире городской хэтчбек Kia cee'd, который уже в этом году сменит поколение, доступен в комплектации LUXE FIFA 2018. Такой автомобиль дополнен 16-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными ходовыми огнями, системой курсовой устойчивости и другими системами активной безопасности, а также камерой заднего вида, мультимедийной системой с экраном диагональю 7 дюймов, навигационной системой и другими полезными опциями.

Однако в Kia Motors решили не останавливаться на создании и продвижении «футбольной линейки» автомобилей — специально для болельщиков, обладателей FUN ID, корейцы подготовили дополнительные скидки на покупку машин по программе Trade-in. Например, дополнительно к имеющейся выгоде в 100 тысяч рублей на покупку Kia Stinger предлагается «накинуть» еще 50 тысяч рублей. Другими словами, если вы имеете FUN ID, вы только что заработали полсотни тысяч рублей!