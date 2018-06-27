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Продажи нового Nissan Grand Livina на базе Mitsubishi Xpander начнутся в 2019 году
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Продажи нового Nissan Grand Livina на базе Mitsubishi Xpander начнутся в 2019 году 

Car.ru 19 минут назад
Фото: Car.ru
Концерн Nissan ведёт подготовку к премьере компактвэна Grand Livina 2019 модельного года, и уже известно, что новинка выйдет на рынок в будущем году.
Автохолдинг Nissan и компания Mitsubishi в рамках совместного сотрудничества решили разработать новое поколение однообъёмника на архитектуре, позаимствованной у бестселлера Xpander.
Напомним, что актуальная генерация Nissan Grand Livina дебютировала в 2013-м году, и основан компактвэн на «тележке» небольшого хэтчбека Note.
Новый автомобиль выполнят в стилистике новых Nissan X-Trail и Qashqai с крупной V-образной решёткой радиатора, похожей оптикой и горизонтальными «противотуманками». А вот форма кузова машины скопирована с Mitsubishi Xpander.
В моторном отсеке новинки будет стоять 1,5-литровый атмосферный движок с отдачей в 120 л.с. от MMC. Сочетаться с ним будет 5-ступенчатая механика или 4-диапазонная автоматическая трансмиссия. Тип привода только передний.
Габариты нового компактвэна, вероятно, будут те же, что и у Xpander: 4475 х 1750 х 1700 мм, размер колесной базы составит 2775 мм, а клиренс будет равен 205 мм.
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