Седан Genesis G90: обновление на фоне спада продаж

Опубликована свежая порция снимков рестайлинговой версии флагмана Genesis. Бренд принадлежит компании Hyundai

На корейский рынок большой седан Genesis вышел в конце 2015-го, на родине модель зовется EQ900. В 2016-м начались продажи в США, России и странах Ближнего Востока, экспортное имя — G90. Во второй половине текущего года марка представит обновленную «четырехдверку». Первые снимки с тестов модернизированного EQ900/G90 появились в Сети в марте, теперь же паблик в Facebook Motors Jason опубликовал свежие кадры.

На новых фото видно, что седан Genesis получил «двухъярусные» фонари, снизу соединенные перемычкой. Задний номер переехал с крышки багажника на бампер. Кроме того, благодаря предыдущим снимкам, мы знаем, что G90 также обзавелся новой радиаторной решеткой и узкими фарами.

Пока нет данных о том, будут ли изменения в моторной гамме седана. В Корее дореформенный Genesis EQ900 доступен с бензиновыми битурбированным двигателем V6 3.3 T-GDi (370 л.с.), «атмосферниками» V6 3.8 GDi (315 л.с.) и V8 5.0 GDi (425 л.с.). Все моторы сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом». В России G90 представлен с теми же движками, что и в Корее, но при этом отдача мотора 3.8 урезана до 309 л.с., V8 5.0 — до 413 л.с. В Штатах «четырехдверку» можно купить с двигателями V6 3.3 (365 л.с.) и V8 5.0 (420 л.с.). На корейском и американском рынках у модели — задний или полный привод (HTRAC), в России продают только полноприводные версии.

Кстати, в Корее и РФ еще представлен «растянутый» вариант L: длина такой модификации равна 5 495 мм, колесная база — 3 450 мм. У стандартной «четырехдверки» эти показатели составляют 5 205 и 3 160 мм соответственно.

На домашнем рынке продажи EQ900 падают: если в 2016-м в Корее было реализовано 23 275 седанов, то в прошлом году — уже 12 271 автомобиль. Экспорт, напротив, вырос: 5 015 машин в 2017-м против 2 834 единиц в 2016 году. Правда, не стоит забывать о том, что на экспортных рынках G90 присутствует не с самого начала 2016-го.

В России спрос на седан небольшой, но он также растет: в январе — мае 2017-го у нас было реализовано 60 автомобилей Genesis G90, за пять месяцев 2018 года — 85 машин. Стандартная «четырехдверка» в России стоит от 4 775 000 рублей, цена удлиненной версии — от 6 275 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru