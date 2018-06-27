Гендиректор «ААА Моторс» покидает должность после 7 лет работы

Генеральный директор ростовской компании «ААА Моторс» Олег Ландин принял решение уйти с этой должности начиная с 1 июля. Его место займет один из собственников — Олег Сурган

Отметим, что Олег Ландин работал в этой должности в течение последних 7 лет, а теперь планирует заняться собственным бизнесом, однако в другой сфере.

Hyundai, Renault, Skoda, «С его приходом в компании была принята новая стратегия развития, предполагающая как интенсивное, так и экстенсивное развитие в регионе. ААА моторс открыла 7 новых дилерских центров, расширив портфель брендов. В Ростове-на-Дону заработали автосалоны Jaguar Land Rover Lada . В Краснодаре появился второй салон марки Audi , в Воронеже — Renault», — отметили в пресс-релизе компании «ААА моторс». Тем не менее, с новым руководством стратегия развития не изменится.