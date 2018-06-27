Volvo Car изучает возможность организации выпуска автомобилей в России

Volvo Car изучает варианты организации производства легковых автомобилей в России, сообщил журналистам президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен на открытии нового дилерского центра группы «Авилон»

«Если вы сможете продать достаточно, то, возможно, в будущем завод откроется в России», — сказал Мальмстен.

Он напомнил, что завод Volvo Car на прошлой неделе открылся в США. Также заводы компании работают в Швеции, Бельгии и Китае.

«У нас отличные показатели (продаж) по всему миру. Наши модели не имели такого успеха ранее, как сейчас», — сказал глава Volvo Car в России.