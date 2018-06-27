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Volvo Car изучает возможность организации выпуска автомобилей в России
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Volvo Car изучает возможность организации выпуска автомобилей в России 

Rambler News Service 1 час назад
Volvo Car изучает варианты организации производства легковых автомобилей в России, сообщил журналистам президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен на открытии нового дилерского центра группы «Авилон».
«Если вы сможете продать достаточно, то, возможно, в будущем завод откроется в России», — сказал Мальмстен.
Он напомнил, что завод Volvo Car на прошлой неделе открылся в США. Также заводы компании работают в Швеции, Бельгии и Китае.
«У нас отличные показатели (продаж) по всему миру. Наши модели не имели такого успеха ранее, как сейчас», — сказал глава Volvo Car в России.
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