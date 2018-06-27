Ram намерен продавать классический пикап 1500 наряду с новыми автомоделями

К слову сказать, Ram не станет пионером в данном деле. Такая практика уже давно внедрена в маркетинге других именитых автопроизводителей. Ведь в мире существует большое количество почитателей конкретных автомоделей.

Американский автобренд впервые применит подобную стратегию. Как считают маркетологи обсуждаемой автокомпании, покупка автомодели Ram 1500 Classic будет разумным вложением.

Ведь автомобили данного автобренда входят в число таких, которые мало теряют в цене с годами.

Для популяризации автобренда и повышения числа проданных машин производитель решил немного «упростить» комплектацию более старой версии и новой модификации, оставив клиенту выбор из трех типов компоновки кабин и трех типов грузовой платформы.

Обновленная версия пикапа получит целую линейку моторов. Первый — 3,6-литровый Pentastar (V6), второй — 5,7-литровый HEMI (V8). Немного позже выйдет модификация с дизельным трехлитровым мотором EcoDiesel (V6).

Про цену вышеуказанных автомоделей производитель информацию не представлял.