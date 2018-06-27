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Renault показала первое изображение новинки для России
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Renault показала первое изображение новинки для России 

CarClub 43 минуты назад
Фото: CarClub
Французская марка распространила тизерное фото своей ближайшей премьеры. Как сообщалось ранее, на Московском автосалоне Renault представит купе-кроссовер.
Нельзя не заметить, что оформление передней части кузова заметно отличается от других моделей на платформе Global Access, включая последнюю новинку — Kaptur. Машина ближе к флагману линейки, кроссоверу Koleos второго поколения. Схожим образом оформлены и свежие легковушки Renault, но в России они не представлены, нам знаком только Koleos.
На заводе «Renault Россия» (бывший АЗЛК и «Автофрамос») продолжается подготовка к началу выпуска новой модели. Купе-кроссовер окажется крупнее «Дастера» и «Каптюра». Кроме того, новинку будет отличать оригинальный дизайн. Полагаем, что набор опций и перечень силовых агрегатов тоже пересмотрят. Машина станет глобальной моделью, но первой ее увидят именно россияне.
Также есть вероятность, что на ММАС-2018 покажут внедорожную версию седана Renault Logan.
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