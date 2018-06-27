Renault показала первое изображение новинки для России

Французская марка распространила тизерное фото своей ближайшей премьеры. Как сообщалось ранее, на Московском автосалоне Renault представит купе-кроссовер.

Нельзя не заметить, что оформление передней части кузова заметно отличается от других моделей на платформе Global Access, включая последнюю новинку — Kaptur. Машина ближе к флагману линейки, кроссоверу Koleos второго поколения. Схожим образом оформлены и свежие легковушки Renault, но в России они не представлены, нам знаком только Koleos.

На заводе «Renault Россия» (бывший АЗЛК и «Автофрамос») продолжается подготовка к началу выпуска новой модели. Купе-кроссовер окажется крупнее «Дастера» и «Каптюра». Кроме того, новинку будет отличать оригинальный дизайн. Полагаем, что набор опций и перечень силовых агрегатов тоже пересмотрят. Машина станет глобальной моделью, но первой ее увидят именно россияне.