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McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе
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McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания McLaren представила экстремальный суперкар 600LT — облегченный и «заряженный» вариант модели 570S, которая входит в «базовую» и наиболее доступную линейку Sport Series. Новинка стала четвертой машиной британской марки с индексом «LT». Он расшифровывается как Long Tail — так из-за длинных кузовов назывались гоночные машины класса GT в середине 1990-х.
По сравнению с обычным купе McLaren 570S экстремальный вариант стал на 74 миллиметра длиннее — около 23 процентов деталей конструкции суперкара теперь другие. Автомобиль получил карбоновый диффузор и новую «короткую» выпускную систему в стиле гиперкара Senna с выведенными наверх выхлопными трубами.
В качестве опции можно заказать карбоновую крышу и ряд других элементов из углепластика, включая «ковши», как у модели Senna. В этом случае масса автомобиля уменьшится на 96 килограммов — до 1247 килограммов.
Модель также получила доработанную подвеску, тормоза, рулевое управление и шины Pirelli P Zero Trofeo R.
Хардкорный суперкар оснащен 3,8-литровой твин-турбо «восьмеркой», мощность которой увеличили с 570 до 600 сил. Максимальная крутящий момент возрос с 600 до 620 Нм. Соотношение мощности к массе теперь достигает 481 лошадиной силы на тонну.
Динамические характеристики новинки не уточняются. Обычный 570S набирает «сотню» за 3,2 секунды, а 200 километров в час — за 9,5 секунды. Максимальная скорость — 328 километров в час.
Тираж McLaren 600LT будет ограничен. Модификацию планируется выпускать в течение 12 месяцев, начиная с октября этого года.
Стоимость машины составит 185,5 тысячи фунтов стерлингов (15,3 миллиона рублей по текущему курсу) — на 36,5 тысячи фунтов (3 миллиона рублей) дороже купе 570S.
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