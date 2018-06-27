Mercedes-Benz продаст музейный суперкар SLR McLaren

Компания Mercedes-Benz выставила на продажу один из 150 экземпляров родстера SLR McLaren 722 S. Редчайший суперкар 2009 года с пробегом 25 800 километров оценили в 1,24 миллиона евро (91,3 миллиона рублей). В настоящее время автомобиль выставлен в музее марки в Штутгарте.

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 S Roadster — это результат сотрудничества немецкого производителя и компания McLaren. Суперкар укомплектован 5,5-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Отдача агрегата составляет 650 лошадиных сил и 820 Нм крутящего момента.

С места до «сотни» SLR McLaren 722 S способен разгоняться за 3,8 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 335 километров в час.

Салон выставленного на продажу SLR McLaren 722 S выполнен в черном цвете. В отделке использована полуанилиновая кожа, алькантара и углепластик. В список оснащения суперкара входит заниженная на 10 миллиметров подвеска, аэродинамические элементы кузова из карбона, усиленные тормоза и 19-дюймовые колесные диски.

Еще более редким вариантом SLR McLaren является дебютировавший в 2009 году спидстер Stirling Moss. Суперкар, выпущенный тиражом 75 экземпляров, оснащен такой же компрессорной «восьмеркой», как и 722 S Roadster. Из-за особой конструкции и использования карбона спидстер примерно на 200 килограммов легче обычного SLR. До «сотни» он может разгоняться за 3,5 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.