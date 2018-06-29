Вертикальный выхлоп McLaren — это круто! Посмотрите, как это выглядит вживую

Компания McLaren опубликовала промо-ролик суперкара 600LT. В нем можно увидеть работу одной из особенностей модели — «вертикальной» выпускной системы, выполненной в стиле гиперкара Senna.

Новая модель британской марки дебютировала в четверг, 28 июня. Суперкар входит в семейство Long Tail — это название первые было использовано в 1997-м для гоночного купе F1 GTR, а сейчас его можно встретить на облегченных и «заряженных» дорожных автомобилях McLaren.

Суперкар по сравнению с купе McLaren 570S, на базе которого он построен, стал на 74 миллиметра длиннее и на 96 килограммов легче. Новинка оснащена 3,8-литровой битурбо «восьмеркой», форсированной с 570 до 600 сил, особыми шинами, карбоновыми элементами обвеса кузова и углепластиковыми «ковшами», которые можно встретить на гиперкаре McLaren P1 , уже снятом с производства.

Тираж суперкара ограничат. Машина будет выпускаться в течение 12 месяцев, начиная с октября этого года.