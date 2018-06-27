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Tesla и General Motors вскоре лишатся государственной поддержки
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Tesla и General Motors вскоре лишатся государственной поддержки 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Американские корпорации Tesla и General Motors являются лидерами продаж плагин-гибридных и электрических автомобилей на рынке Соединенных Штатов, а это означает, что совсем скоро они лишаться Федерального налогового кредита.
Поскольку правительство Америки поддерживает развитие транспорта с нулевым уровнем выбросов, для производителей, занимающихся выпуском электрических моделей предоставляется некий стимул до продажи 200 000 экземпляров. Иными словами, Федеральный налоговый кредит (до 7500 долларов США) выплачивается в полном объеме пока компания не продаст указанное количество автомобилей, затем его размер уменьшается вдвое и в последствии приравнивается к нулю.
Судя по нынешнему количеству реализованных машин, первыми показатели в 200 000 единиц достигнут корпорации Tesla и General Motors (ближе к началу 2019 года), за ними последуют Nissan и Ford. Согласно публикации, по состоянию на 31 марта Tesla отправила клиентам 193 344 автомобиля, а General Motors — 181 062. На данный момент Tesla и GM составили 44 процента от 853 500 плагин-гибридных и электрических моделей, проданных в США.
Вероятно, что денежные стимулы оказывают особое влияние при покупке недорогих моделей, таких как Chevrolet Volt, и поэтому могут спровоцировать большее падение продаж именно у General Motors. Исследования показывают, что около 40 процентов владельцев Volt отказались бы от покупки автомобиля при отсутствии кредита, в то время, как только 14 процентов клиентов Tesla предпочли бы приобрести другую машину.
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