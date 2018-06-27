Tesla и General Motors вскоре лишатся государственной поддержки

Американские корпорации Tesla General Motors являются лидерами продаж плагин-гибридных и электрических автомобилей на рынке Соединенных Штатов, а это означает, что совсем скоро они лишаться Федерального налогового кредита.

Поскольку правительство Америки поддерживает развитие транспорта с нулевым уровнем выбросов, для производителей, занимающихся выпуском электрических моделей предоставляется некий стимул до продажи 200 000 экземпляров. Иными словами, Федеральный налоговый кредит (до 7500 долларов США) выплачивается в полном объеме пока компания не продаст указанное количество автомобилей, затем его размер уменьшается вдвое и в последствии приравнивается к нулю.

Судя по нынешнему количеству реализованных машин, первыми показатели в 200 000 единиц достигнут корпорации Tesla и General Motors (ближе к началу 2019 года), за ними последуют Nissan Ford . Согласно публикации, по состоянию на 31 марта Tesla отправила клиентам 193 344 автомобиля, а General Motors — 181 062. На данный момент Tesla и GM составили 44 процента от 853 500 плагин-гибридных и электрических моделей, проданных в США.