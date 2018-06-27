Жители СКФО не перестанут ездить на машине, если бензин продолжит дорожать

Треть жителей СКФО не откажется от автомобиля, даже если цены на бензин продолжат расти, показали результаты опроса на STAV.AIF.RU.

198 проголосовавших сообщили, что продолжат ездить на машине, проклиная монополистов. Пересесть на общественный транспорт согласны 72 человека, 84 готовы ходить пешком и лишь 39 рассказали, что купят велосипед, чтобы не тратиться на бензин. 60 сознательных граждан пообещали обратиться в Федеральную антимонопольную службу , чтобы специалисты умерили растущие аппетиты поставщиков топлива.

Около трети респондентов (132 человека) отметили, что у них нет автомобиля, поэтому рост цен на бензин их не волнует.

Тем временем, цены на бензин в СКФО составили в среднем 44,35 рублей за литр. АИ-92 стоит 42,58 рублей, АИ-95 — 45,69 рублей, АИ-98 — 49,82 рубля, дизельное топливо — 41,99 рублей.