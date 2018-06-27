Компания Alpina выпустит особые тюнингованные BMW 7-й серии

Давний партнёр компании BMW — немецкая фирма Alpina , объявила о выпуске особой версии седана 7-й серии. Новинка, получившая имя Alpina B7 Exclusive Edition, будет выпущена в количестве всего 21 экземпляр. И приобрести её можно будет лишь в… Канаде!

Канадское подразделение BMW и Alpina рассказали, что седан B7 Exclusive Edition будет отличаться особыми цветами кузова — это Frozen Black, Frozen Grey и Black Sapphire Metallic. По семь машин каждого цвета, о чём будет сообщать табличка в салоне — «1 Of 7».

Также Alpina B7 Exclusive Edition получил чёрные элементы отделки затемнённые хромированные детали, фирменные кованые 21-дюймовые диски, чёрный кожаный салон с прострочкой и тиснением «Alpina», деревянные элементы отделки.

Под капотом у особых седанов — 4,4-литровый битурбо двигатель V8. Кроме него есть модернизированные система впуска и выпуска, интеркулер и турбокомпрессор. Мощность мотора — 608 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». Разгон с места до 100 км/ч — всего 3,7 секунды.

О стоимости Alpina B7 Exclusive Edition не сообщается. В России самой доступной версией седана BMW 7-й серии является 730i с 2,0-литровым 249-сильным бензиновым мотором и «автоматом» — её можно приобрести минимум за 4 840 000 рублей.