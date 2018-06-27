Майский рейтинг машин D-сегмента возглавила KIA Optima

KIA Optima сохраняет лидерство на авторынке России в сегменте D (большие семейные авто). В прошлом месяце, согласно данным «Автостат Инфо», покупатели приобрели 1754 автомобиля KIA Optima, что на 81,6% превысило продажи модели за тот же период 2018 года (966 ед.).

В рейтинге D-сегмента второе место в мае заняла Mazda6. Эта модель разошлась на рынке тиражом в 476 шт. Продажи Mazda6 выросли с прошлого года, когда было продано 459 таких машин, на 3,7%. На третьем месте в сегменте находится Hyundai Sonata с результатом 443 проданных авто. Далее в рейтинге расположились Mercedes-Benz C-Класса (277 ед., -7,7%) и BMW 3-Серии (231 авто, -7,2%).

Топ-10 рынка автомобилей D-класса в мае 2018 года составили также:

Subaru Outback — 92 авто (+9,5%),

В мае текущего года российские покупатели приобрели 4152 автомобиля D-сегмента, что 29,5% превысило продажи за аналогичный период 2017 года — 3206 ед. Доля машин D-класса во всем объеме автомобильных продаж составила, по данным «Автостат Инфо», три процента в мае 2018 года.