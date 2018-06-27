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Renault создал спортивную версию пикапа Alaskan
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Renault создал спортивную версию пикапа Alaskan 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
Специальная формульная линейка коммерческих автомобилей марки Renault пополнилась ещё одним представителем. Им стал пикап Alaskan Formula Edition. Компания Renault уже не в первый раз демонстрирует свою связь с Формулой 1. Так, в прошлом году концерн представил, выполненные в соответствующих цветах команды Renault Sport Formula One. Пикап Alaskan выкрашен в чёрный цвет, а на решётке радиатора, переднем бампере и защитных дугах имеются жёлтые элементы. Такого же цвета полосы проходят по бокам вдоль передних и задних дверей. В соответствующем стиле оформлены и колёсные диски с жёлтой вставкой в самом центре. Несмотря на свой спортивный внешний вид, двигатель пикапа усилен не был. Под капотом установили знакомый 2,3-литровый турбодизельный мотор, выдающий 188 лошадиных сил (140 киловатт), с крутящим моментом 450 Ньютон-метров. Специалисты компании заявляют, что это самый экономичный двигатель в своём классе, способный предоставить автомобилю исключительные внедорожные возможности. Пикап Alaskan Formula Edition был представлен в рамках проведения мероприятия Fan Festival в Марселе 23 и 24 июня.
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