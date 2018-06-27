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Три элемента превосходства для Audi Q7
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Три элемента превосходства для Audi Q7 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
Оригинальные карбоновые аксессуары для Audi Q7 в Ауди Центре Север
Дополните ваш Audi Q7 оригинальными аксессуарами из карбона и сделайте его первым среди лучших!
Приобретите эксклюзивный комплект для Audi Q7 за 208 000 рублей. *
Накладки на двери. Серьезная заявка на исключительность — ваш Audi Q7станет еще заметнее в движении и на парковке. Накладки на зеркала. Изящное плетение карбоновых нитей и лакированная поверхность добавят изысканности дизайну боковых зеркал. Накладка на решётку радиатора. Прогрессивность. Лидерство. Драйв. Расставьте акценты, подчеркнув особые черты характера вашего Audi Q7.
За более подробной информацией обращайтесь к менеджерам дилерского центра Ауди Центр Север по телефону: +7 (495) 785 27 27  Ауди Центр Север
Официальный дилер Audi
Ленинградское шоссе, д. 63Б  www.audi-sever.ru  * Предложение действует до 31.12.2018 и распространяется на автомобили Audi Q7 нового поколения. Указана максимальная цена перепродажи с НДС. Уточняйте цены у официальных дилеров Audi. Указанная информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
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