Конкурент Ford EcoSport от Mahindra покидает рынок после сокрушительного провала

В Индии завершаются продажи субкомпактного кроссовера NuvoSport. Причина — отсутствие спроса.

Кросс Mahindra NuvoSport вышел на индийский рынок в апреле 2016 года. Модель представляет собой существенно модернизированную версию компакта Mahindra Quanto. Кроссовер задумывался как конкурент Maruti Suzuki Vitara Brezza и Ford EcoSport , однако со своей задачей NuvoSport не справился: по данным местных СМИ, модель отправили в отставку из-за отсутствия спроса.

Так, в 2017-м в Индии был реализован 451 «паркетник» Mahindra, в январе-апреле текущего года — лишь 5 таких автомобилей. Для сравнения, Vitara Brezza в 2017-м разошлась по Индии тиражом в 140 945 единиц (самый популярный кросс страны), а EcoSport за тот же период обрел 45 146 хозяев. Отметим, в Mahindra об уходе NuvoSport официально пока не заявляли.

В основе индийского кроссовера лежит рамное шасси от Mahindra Scorpio . Спереди у NuvoSport — двухрычажная подвеска, сзади — неразрезной мост на пружинах. Длина кросса составляет 3 985 мм, ширина — 1 850 мм, высота — 1 870 мм, колесная база — 2 760 мм. Несмотря на габариты, модель может быть семиместной: два дополнительных откидных кресла устанавливаются в багажнике.

Под капотом NuvoSport — трехцилиндровый турбодизель mHawk 1.5 мощностью 101 л.с. Мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или «роботом». Привод — только задний. В «базе» у модели имеются лишь кондиционер и усилитель руля. Для топовой версии предусмотрены ABS+EBD, пара подушек безопасности и мультимедийная система.

На сайте Махиндры NuvoSport еще присутствует, цена кроссовера — от 777 000 рупий, что эквивалентно примерно 716 000 рублей по актуальному курсу. «Паркетник» Ford EcoSport в Индии сегодня стоит от 782 000 рупий (около 721 000 рублей), Maruti Suzuki Vitara Brezza обойдется минимум в 752 000 рупий (около 693 000 рублей).

Кстати, в Индии NuvoSport конкурировал еще и с «паркетником» Mahindra TUV300 (от 826 000 рупий или 761 000 рублей). На последнюю модель спрос есть: в 2017 году на домашнем рынке продано 27 724 кроссовера TUV300.

По материалам: www.kolesa.ru