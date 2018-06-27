Стреляет и пуляет

Спортивное купе C 43 AMG, сделанное по мотивам Mercedes C-Class (предоставлено официальным дилером «СТС Автомобили»), спереди практически полностью повторяет «цэшку». Большая звезда на радиаторной решётке, выраженные воздухозаборники, длинный капот.

Сбоку — единственная растянутая дверь, довольно крупное окошко задних пассажиров, горизонтальная выштамповка, проходящая по линии дверной ручки.

Шарообразная крыша и плавный скат заднего стекла делают своё дело в создании стремительного купеобразного силуэта, но и багажник здесь выглядит вполне оформленным, даже растянутым. Автомобиль-то далеко не маленький, 4750 мм длины.

Задние фонари, растянутые по горизонтали, сделаны в той же стилистике, что и на всех купеобразных моделях марки. И всё-таки они не так хороши, как задняя оптика на седанах Mercedes.

В целом корма автомобиля несколько скомканная, мелковатая, ей не хватает выразительности. В потоке можно вообще не понять, что это за автомобиль едет, если, конечно, не разглядеть трёхлучевую звезду.

От С-класса купе получило переднюю панель, такое же оформление средней консоли и центрального тоннеля. Здесь те же детали и элементы интерьера, те же ручки и кнопки.

Однако к отделке купе, к мелочам в компании подошли более тщательно. Там, где панели не обшиты кожей, везде используется мягкий пластик. Это и низ дверей, и центральный тоннель, и всё пространство на втором ряду.

Сиденья из искусственной кожи с отличной боковой поддержкой, с красной спортивной прострочкой.

Эта красная прострочка есть ещё и на дверных картах, и на центральном подлокотнике. Тему спортивности в интерьере поддерживают красные ремни безопасности.

Пухлый, приятный в обхвате руль, разумеется, с надписью AMG на нижней спице. Боковые секторы баранки сделаны из замши, с которой рука во время активного руления точно не соскользнёт.

Пространства спереди хватит для самых рослых людей, электрорегулировки сидений имеют широкий диапазон, очень точно настраивается поясничный подпор.

И даже на задних местах не так тесно, как это может показаться, — здесь можно сесть не только детям, но и взрослым. Ну да, колени придётся прижать. Зато получится ездить вчетвером.

Впрочем, предназначение этой машины — возить одного или двоих. Куда-нибудь далеко, по шоссе, где можно бесконечно разгоняться, тормозить и снова разгоняться.

Или рулить по горным серпантинам, вписываться в крутые повороты, получая удовольствие и полностью раскрывая возможности этого купе AMG.

3-литровый битурбированный двигатель мощностью 367 л.с., 520 Н·м крутящего момента, спортивные настройки подвески, регулируемая жёсткость амортизаторов — всё это даёт возможность получить кучу эмоций от захватывающего, драйвового вождения.

Разгон до сотни — 4,7 секунды, это уже та категория автомобилей, ускорение на которых влияет на организм человека на физиологическом уровне. Вжимание в кресло, перегрузки, которые не прекращаются вплоть до набора 140 км/ч.

В режиме движения Sport+ раскрываются все возможности купе — двигатель всё время раскручен, подхват турбин отражается молниеносным скачком стрелки тахометра, педаль газа, кажется, настолько «возбуждена», что малейшее прикосновение к ней приводит к рывку вперёд.

Автомобиль полноприводный, поэтому разгон «чистый», без потери драгоценного времени на проскальзывающих колёсах. Спина получает ощутимый удар при старте, эти удары повторяются при смене передач, которые 9-диапазонный автомат очень быстро и точно «отщёлкивает».

Всё это сопровождается захватывающим урчанием выхлопа, который при смене передач, при снижении оборотов, при замедлении дополнительно украшается отстреливающими звуками перегазовки.

Непосредственно перед самой остановкой двигатель делает пару взмахов стрелкой тахометра и пару внушительных «отстрелов», как бы напоминая водителю, а заодно и окружающим, что это авто серьёзное и гонка ещё не закончена. Впрочем, тембр, наполнение звука выхлопа, его богатство у других немецких коллег, например из Porsche , получается настроить несколько лучше.

Рулится купе C 43 AMG уверенно, без изъянов, руль тугой, но не перетяжелённый. Автомобиль чётко следует заданному курсу, послушно реагирует на каждый градус угла поворота баранки, даёт понятную связь с дорогой.

В предельных поворотах мизерные крены, низкий центр тяжести, 9-сантиметровый клиренс позволяют водителю почувствовать максимальную уверенность — можно полностью раскрыться и отдаться процессу руления.

В режиме Sport+ амортизаторы зажимаются на две ступени — и без того жёсткий автомобиль на низкопрофильных колёсах начинает передавать на водителя буквально каждую пушинку на дороге. В таком режиме можно ездить только на идеальном треке.

В реальных же отечественных условиях амортизаторы всё же надо переводить в комфортный режим. Тогда C 43 AMG хоть и считывает дотошно профиль дороги, но сглаживает его до приемлемых комфортных ощущений в салоне.

Стоит такой автомобиль 3 990 000 рублей, почти вдвое дороже обычного С-класса. Но ощущений от него, пожалуй, будет больше, чем вдвое.

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