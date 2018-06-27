Audi окончательно утратила доверие властей Германии

Автомобильный регулятор Германии агентство KBA вплотную занялось нарушениями компании Audi , которая окончательно утратила доверие со стороны властей ФРГ. Глава ведомства Экхард Цинке в среду лично проинспектирует весь производственный цикл автомобилей Audi на заводе компании в Ингольштадте. Об этом пишет Automotive News.

Отметим, что KBA осуществляет контроль по допуску автомобилей к продаже на территории Европейского Союза . Представители ведомства изучат каждый этап цикла производства автомобиля.

Глава отдела закупок и член правления компании Бернд Мартенс заявил, что Audi предоставит доступ ко всем необходимым процессам, чтобы вместе с регулятором прояснить ситуацию вокруг дизельных автомобилей производителя.

Напомним, Руперт Штадлер — теперь уже бывший глава бренда — был арестован по подозрению в причастности к дизельному скандалу, охватившему весь концерн Volkswagen AG осенью 2015 года.