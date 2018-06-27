Audi окончательно утратила доверие властей Германии 

Автомобильный регулятор Германии агентство KBA вплотную занялось нарушениями компании Audi, которая окончательно утратила доверие со стороны властей ФРГ. Глава ведомства Экхард Цинке в среду лично проинспектирует весь производственный цикл автомобилей Audi на заводе компании в Ингольштадте. Об этом пишет Automotive News.
Отметим, что KBA осуществляет контроль по допуску автомобилей к продаже на территории Европейского Союза. Представители ведомства изучат каждый этап цикла производства автомобиля.
Глава отдела закупок и член правления компании Бернд Мартенс заявил, что Audi предоставит доступ ко всем необходимым процессам, чтобы вместе с регулятором прояснить ситуацию вокруг дизельных автомобилей производителя.
Напомним, Руперт Штадлер — теперь уже бывший глава бренда — был арестован по подозрению в причастности к дизельному скандалу, охватившему весь концерн Volkswagen AG осенью 2015 года.
В данный момент инженеры компании проводят бесконечные тесты и проверки всех сочетаний моторов и коробок передач, чтобы выявить возможные нарушения. В мае Audi уведомила ведомство в обнаружении «нештатного» поведения программного обеспечения дизельных двигателе V6 стандарта Евро-6 на автомобилях A6 и A7. Поставки этих моделей к дилерам были немедленно приостановлены, а к отзыву определили около 60 тысяч автомобилей по всему миру. Читайте статью на QutoЧитайте также:Mercedes-Benz увеличит экспорт своих моделей из ЮАРAudi отменила презентацию электрического кроссовера e-tronСамый коррумпированный пост ГИБДД могут временно закрыть