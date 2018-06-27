В днём рождения, «десятка»! Модели ВАЗ-2110 исполнилось 23 года

Ровно 23 года назад, 27 июня 1995 года, в Опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа стартовало мелкосерийное производство седанов нового семейства ВАЗ-2110.

Работу над созданием нового переднеприводного седана в Тольятти начали ещё в середине восьмидесятых годов, но путь автомобиля к конвейеру оказался очень долгим. В итоге, в массовое производство «десятка» пошла только в 1996 году.

Модель заметно отличалась от остальных ВАЗов своим внешним видом, а ещё на ней были применены многие технические новшества. Система впрыска топлива (правда, сперва ВАЗ-2110 оснащали старыми карбюраторными моторами), бортовой компьютер, центральный замок, вклеенные стёкла, электростеклоподъёмники — всё это впервые появилось на массовом отечественном автомобиле.

Вслед за базовым седаном на конвейер встали пятидверный хэтчбек и универсал. А сам АвтоВАЗ или частые тольяттинские фирмы мелкосерийно выпускали ещё и трёхдверный хэтчбек, и купе, и длиннобазный седан, и полноприводный вариант.

А сколько стоила «десятка»? До дефолта 1998 года седан предлагался по цене примерно 50 тысяч рублей — дороже других моделей «Лады», но дешевле, чем, например, Daewoo Nexia или Skoda Felicia

Серийное производство седан ВАЗ-2110 завершилось осенью 2007 года, вскоре после запуска " Лады Приоры ". Затем с конвейера сняли хэтчбек и универсал. Однако история модели продолжилась на Украине: компания «Богдан» собирала машины из тольяттинских машинокомплектов, а в течение недолгого времени даже поставляла готовые автомобили в Россию под названиями «Богдан-2110» и «Богдан-2111».

Кстати, совсем скоро завершится производство и наследника «десятки», седана «Лада Приора»: последние машины планируется выпустить в июле.