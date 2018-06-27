Ещё
Посмотрите, как едет (и звучит!) Porsche 911 с двигателем от Corvette
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посмотрите, как едет (и звучит!) Porsche 911 с двигателем от Corvette 

Motor.ru 21 минуту назад
Фото: Motor.ru
Американец Боб Рэдке купил Porsche 911 S образца 1975 года без двигателя и вместо стандартного 2,7-литрового «оппозитника» установил на спорткар V-образную «восьмерку» General Motors объемом 6,3 литра. Такой же мотор используется на Chevrolet Corvette. Об этом сообщает Hagerty.
Для смены агрегата Рэдке использовал установочный комплект фирмы Renegade Hybrids, которая специализируется на подобных доработках. Это позволило оставить оригинальную структуру кузова спорткара и использовать для крепления двигателя стандартные опорные точки.
Отдача мотора с переписанной программой работы блока электронного управления составляет 611 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент — 736 Нм, которые доступны уже после 2000 оборотов в минуту. Сопряжена «восьмерка» со стандартной четырехступенчатой коробкой передач.
Motor.ru: последние новости
Renault показала изображение нового кроссовера для России Mazda улучшила родстер MX-5: он стал мощнее и безопаснее Самые надежные кроссоверы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»8
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян104
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась27
На рынок выйдет рестайлинговsй Mitsubishi Pajero1
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:24
На Урале внедорожник влетел в толпу
ДТП
00:51
В Анапе развернулась ожесточённая борьба за место на парковке
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение